Анекдоты дня: приколы и мемы за 26 марта
– Расскажите вкратце, что было на родительском собрании? – Если коротко, то с вас 600 гривен.
Веселые анекдоты, приколы и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL.
Анекдоты дня
Приходит мужчина в ресторан:
– Скажите, я вчера у вас ужинал?
– Да.
– И две тысячи гривен здесь пропил?
– Да.
– Хорошо, а то я уже думал, что потерял.
***
Жизнь удалась – это когда число тех, кто тебе завидует, хотя бы на один больше, чем число тех, кому завидуешь ты.
***
– Вовочка, твое сочинение о кошке дословно совпадает с сочинением твоего брата. Как это понять?
– У нас просто дома всего одна кошка.
***
– Дедушка, скрипка, которую ты подарил мне на день рождения, действительно приносит кучу денег.
– Ты так хорошо играешь?
– Нет, просто мне все платят, чтобы я не играл.
***
Учительница на уроке "Основы православной культуры".
– Помните, дети! Те, кто будет учиться хорошо, попадут в рай. А те, кто плохо, – в ад.
Вовочка:
– А закончить школу живым никак нельзя?
***
– Почему ты весь в бинтах?
– Зашел в зал, а там какой-то "качок" штангу уронил.
– На тебя?
– Себе на ногу, а я засмеялся.
***
У одного ученого была большая библиотека. Однажды гость спросил его:
– Товарищ академик, на какой главный вопрос вы ищете ответ в своих книгах?
– Где моя заначка?
***
Жена – мужу:
– Почему ты вчера явился домой в пять утра?
– А куда еще можно пойти в пять утра в этом городе!
***
Мужчина долго не был дома, приехал, стучит тихо в дверь – никто не открывает. Стучит кулаком – все равно не открывают. Стучит ногой – без результата. Тут соседка выходит и говорит:
– А ты рогами постучи!
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка с самыми большими скулами в мире Анастасия Покрещук сделала липосакцию в одной из клиник Турции.