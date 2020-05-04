Звезды мультфильмов Pixar поделились кулинарными рецептами

Герои культовых мультфильмов киностудии Pixar делятся секретами различных блюд в новом кулинарном шоу "Cooking with Pixar"( "Готовим с Pixar").
Уже вышло три выпуска шоу с рецептами на студийном YouTube-канале, сообщает сайт Entertainment Weekly.
Пельмешек Бао
YouTube
В первом выпуске герой мультика Бао рассказывает, как приготовить традиционные китайские пирожки на пару.
Во втором - Мистер Вилкинс из мультфильма "Истории игрушек 4" рассказывает о рецепте вкуснейшей пиццы с пепперони и болгарским перцем.
А братья-эльфы Иэн и Барли из ленты "Вперед" испекли изумительный именинный торт.
Братья Иэн и Барли
YouTube
Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи определили ряд продуктов, которые помогают человеку справиться со стрессовыми ситуациями. В условиях пандомии и финансового кризиса у многих из нас сейчас их предостаточно.
В частности, стресс провоцирует и неупотребление людьми нужных организму продуктов.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Рецепты" на OBOZREVATEL.