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Звезды мультфильмов Pixar поделились кулинарными рецептами

1.3т
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Герои культовых мультфильмов киностудии Pixar делятся секретами различных блюд в новом кулинарном шоу "Cooking with Pixar"( "Готовим с Pixar").

Уже вышло три выпуска шоу с рецептами на студийном YouTube-канале, сообщает сайт Entertainment Weekly.

Пельмешек Бао

Пельмешек Бао

YouTube

В первом выпуске герой мультика Бао рассказывает, как приготовить традиционные китайские пирожки на пару.

Во втором - Мистер Вилкинс из мультфильма "Истории игрушек 4" рассказывает о рецепте вкуснейшей пиццы с пепперони и болгарским перцем.

А братья-эльфы Иэн и Барли из ленты "Вперед" испекли изумительный именинный торт.

Братья Иэн и Барли

Братья Иэн и Барли

YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи определили ряд продуктов, которые помогают человеку справиться со стрессовыми ситуациями. В условиях пандомии и финансового кризиса у многих из нас сейчас их предостаточно.

В частности, стресс провоцирует и неупотребление людьми нужных организму продуктов.

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