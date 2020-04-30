Звезды Голивуда выпустили уникальное "карантинное" вино

Звездная супружеская пара украинка Мила Кунис и Эштон Катчер выпустили вино для борьбы с коронавирусом.

Оно назывется Quarantine Wine. Все вырученные средства от продажи пойдут на благотворительные цели в борьбе с COVID-19.

maincream.com

Как заявили голивудские звезды, этой идеей они загорелись после дружеских онлайн-встреч с едой и напитками во время вынужденной самоизоляции. Вино будет изготавливаться из винограда сорта Pinot Noir. Его фишкой является белая "интерактивная" этикетка с надписью "Toasting to" ("Пью за") вверху и надписью "Quarantine" ("Карантин") внизу – людям, купившим это вино предлагается написать имя человека, с которым бы они хотели выпить, или написать любой тост и поделиться фотографией своей бутылки в социальных сетях. Стоимость вина составляет $50 за две бутылки.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская актриса с украинскими корнями Мила Кунис вместе с мужем, актером Эштоном Катчером посетила Украину и выступила на форуме YES в Киеве.

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