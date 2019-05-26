Звезда "Дня радио" купил продукты к ужину и взорвал сеть

Известный российский ведущий и звезда хитового фильма "День радио" Михаил Козырев поразил общественность, показав, какие продукты купил перед приготовлением ужина (а мы, кстати, очень рекомендуем вам отличный рецепт ухи из лосося).

Соответствующий снимок он опубликовал на своей странице в Facebook 25 мая.

Заметим, что Козыреву 51 год, он счастливо женат на Анастасии Поповой, которая родила ему двух дочерей Елизавету и Софию, - малышкам в этом году исполнится восемь лет.

Пока дома никого не было, ведущий сам сходил на рынок, где скупился продуктами, после чего пришел домой и стал готовить ужин, добавив себе настроения коктейлем на основе джина.

Судя по фото, мужчина купил много болгарского перца, помидор, кабачков, патиссонов, редиса, зелени, спаржи, огурцов, клубники, курицы и других видов мяса, сыра и других молочных продуктов, рыбы, багетов.

Что именно Козырев собрался готовить, он не уточнил, однако, все равно очень заинтересовал готовкой еды для своих родных.

В частности, журналист, публицист и телеведущий Антон Красовский попросил Козырева усыновить его, чтобы и ему так вкусно готовили. К его просьбе присоединились и некоторые другие.

Еще ряд людей удивились, на сколько же человек он собрался готовить, когда ждет только жену и двух дочерей, в то время как другие посоветовали сразу же открывать ресторан.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak писал, чем плох ресторан Фабиус, который находится в Киеве, и где праздновали свадьбу Потап и Настя Каменских.

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