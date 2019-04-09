Жорди Круз: кто он и какие блюда приготовил на "МастерШеф. Профессионалы" в Украине

Участникам "МастерШеф.Профессионалы" крупно повезло. Гостем кулинарного шоу стал обладатель четырех звёзд Мишлен, судья "МастерШеф" в Испании и владелец ресторанов Жорди Круз.

5 выпуск стал не просто испытанием на прочность, но и шансом познакомиться с талантливым шефом. Участникам необходимо было очень внимательно следить за процессом приготовления от шефа с Испании, а затем в точности до мелочей повторить три разных блюда. Без спора все были вдохновлены изяществом и мастерством Жорди, старались воспроизвести его характерные движения. Лучшей стала команда Фиолетовых. Черные фартуки получили Паша Свертник и Юля Ангелова.

Второй конкурс стал очень ответственным и непростым испытанием. Командам предстояло накормить вкусным и полезным обедом маленьких детей. На разработку меню ушла целая ночь. Два важных момента, которые стоило учесть шефам – ограниченный бюджет и никакой картошки фри и гамбургеров. В этот раз победила команда Красных. Черные фартуки надели Саша Абрамов и Алик Мкртчян.

Черная команда должна была приготовить уменьшенные копии любых классических блюд на выбор. Необходимо было постараться, чтобы впечатлить судьей оригинальностью и особым подходом.

Самое время попробовать приготовить три варианта ризотто от итальянского шеф-повара Кристиана Лоренцини.

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