Живем без таблеток: диетолог рассказал, какие продукты провоцируют головную боль

Существуют ряд факторов, которые могут стать причиной головной боли, и одним из таких факторов является неправильно составленный рацион питания.

Об этом на странице в соцсети Facebook написала диетолог Светлана Фус.

По словам диетолога, головная боль может быть вызвана различными факторами. Иногда это результат стресса, нехватки сна, усталости или голода. Вызывают и усиливают головную боль изменение уровня некоторых гормонов, в частности, эстрогена и прогестерона, этим можно объяснить, почему женщины чаще страдают от головной боли.

Однако, по словам врача, примерно 20% всех случаев головной боли, в том числе и мигрени, связанны с употреблением определенных компонентов продуктов питания.

У некоторых людей голова начинает болеть во время или после еды. В таком случае надо обратить внимание на свой рацион, возможно продукты содержат ингредиенты, к которым вы чувствительны, а именно:

Биогенные амины

Самые известные из них - гистамин и тирамин. В большом количестве они содержатся в сыре, дрожжах, cосисках, пиве, вине, шоколаде, орехах. Поэтому, если вместе с вином съесть, например, сыр рокфор или фету, а потом еще кусочек шоколада или шоколадный десерт, можно ожидать головную боль. Надо помнить, что количество тирамина в продуктах увеличивается при их длительном хранении, в несвежих продуктах его содержание выше.

Сульфиты

Консерванты, которые добавляют в продукты питания для прекращения роста бактерий. Могут находиться в вине, пиве, сухофруктах, мармеладе, пицце, чипсах, варенье, морепродуктах, переработанном мясе. Этот компонент способен накапливаться в организме при частом потреблении таких продуктов.

Аспартам

Он входит в состав сладкой газировки, "жвачек", а также "быстрых завтраков".

Глутамат натрия

Его используют, как пищевую добавку при производстве копченых и колбасных изделий, различных консервированных продуктов, соусов, сухих приправ, сухариков и чипсов. Глутамат натрия,собственно, и может провоцировать сильные мигрени. Азиатская кухня - не лучший выбор для людей, чувствительных к глутамату.

Нитрит натрия

Это краситель, приправа и консервант. Нитрит натрия является стабилизатором красного цвета консервированного мяса и вкусовой добавкой. По словам диетолога, с высокой степенью вероятности нитриты содержатся в сосисках, мясных консервах, копченой и вареной колбасе, копченой рыбе, беконе, ветчине.

Кофеин

По словам диетолога, кофеин может вызвать резкую головную боль. "Кофе, крепкий чай, энергетические напитки содержат много кофеина. Употребление двух или трех порций таких напитков в день, значительно увеличивает шансы на возникновение головной боли", - отметила врач.

"Если вас часто беспокоит головная боль, причина которого не обнаружена, попробуйте найти "провокаторов" этого состояния в вашей тарелке. Заведите дневник питания и фиксируйте в нем, после какой еды появляется головная боль, плохое самочувствие. Это позволит вам выявить продукт-провокатор, сократить его количество в рационе или полностью исключить. Пищевые продукты, которые могут вызвать головную боль - это чаще всего высоко обработанные продукты с добавлением множества различных химических веществ. Поэтому, внимательно читайте информацию на этикетке", - отметила диетолог.

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