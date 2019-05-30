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Женщина похвасталась аккуратно расставленной едой в шкафах и ужаснула сеть

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Пользователи сети подвергли критике женщину, похваставшуюся тщательно расставленной едой в своем кухонном шкафу.

Об этом сообщает The Sun.

В частности, она разместила несколько видеороликов о том, как ей удалось удачно и грамотно расставить ряды коробок с хлопьями, пакеты с печеньями, а также коробки с макаронами и банками.

Женщина похвасталась аккуратно расставленной едой в шкафах и ужаснула сеть

Впрочем, большинство пользователей социальных сетей подвергли ее критике после увиденных фотографий.

Один из юзеров, описывая содержимое шкафа, кратко охарактеризовал фотоснимки как "сердечный приступ в кладовой".

Женщина похвасталась аккуратно расставленной едой в шкафах и ужаснула сеть

Другой отметил, что женщине вряд ли стоит гордиться таким порядком в кухонном шкафу, так как он наполнен вредной пищей, которой вряд ли можно кормить детей.

Между тем ранее тренер по фитнесу рассказал, как должна выглядеть порция еды.

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