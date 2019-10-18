Айва… Последний фрукт сезона. Ярко желтая, она раздвигает собой подсыхающие листья. Ходить под ней просто опасно – по крайней мере, без каски. Совершенно потрясающий аромат, и такая же твердокаменная мякоть, простите за парадокс. Ярко-красное варенье-полужеле и желтый, с острым свежем вкусом компот или напиток на зиму.

Айва для Одессы – это не только сладкое. Это замечательное жаркое, с изысканными вкусом и полным отсутствием картошки. Сейчас мы его приготовим.

Нам потребуется полкило мяса – мякоти. Я предпочитаю в этом блюде баранину. Репчатый лук – 1-2 крупные луковицы, собственно айва – 3-4 штуки, зависит от размера. Айвы должно быть столько, сколько вы привыкли видеть картошки в вашем жарком. Растительное масло, соль-перец-специи – по вкусу. Приступим.

Начало – как в обычном жарком: нарезаем мясо кубиками в 3-4 сантиметра, чистим лук и нарезаем лук – полукольцами.

На сковороде на большом огне быстро обжариваем мясо, выкладываем его в казанок. Обжариваем лук до появления коричневатой корочки и добавляем его к мясу. Перемешиваем и ставим тушиться на небольшом огне – до мягкости. По необходимости подливаем воду и перемешиваем.

Пока тушится мясо, занимаемся айвой. Делим ее на четыре части, удаляем семенную коробку. Каждую четвертушку разрезаем на ломтики – не тонкие, до сантиметра толщиной. И снова беремся за сковородку: на растительном масле и большом огне нужно обжарить ломтики айвы с обеих сторон до румяной корочки. Лучше это делать частями, в один слой.

Обратите внимание: для жаркого, как для варенья, лучше брать айву круглой формы. Она при тепловой обработке меняет цвет на красивый красноватый, в отличие от грушевидной.

Когда мясо почти готово, добавляем соль, перец, кориандр или ваши любимые специи, перемешиваем и добавляем в казанок обжаренную айву. Снова перемешиваем. Если подливы маловато, доливаем воду – немного, вровень с содержимым казанка.

Тушим еще минут 10 все вместе. Вуаля! На вашей тарелке – изысканное восточное жаркое, которое какими-то судьбами забрело на юг Украины, да там и осталось. Пробуйте!

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