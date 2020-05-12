Зеленый чай: насколько он полезен. Диетологи разошлись во мнении

Присутствие в рационе зеленого чая может иметь как положительные, так и крайне отрицательные последствия для организма человека.

Об этом в эксклюзивных комментариях OBOZREVATEL рассказали диетологи, к которым мы обратились с просьбой разъяснить роль зеленого чая в рационе и степень его влияния на наше самочувствие.

Врач-диетолог Ольга Набока: Зеленый чай гораздо более полезный, чем черный

"Зеленый чай гораздо более полезный, чем черный, но я не советовала бы им слишком увлекаться. Этот чай так же, как и кофе содержит кофеин, но при этом обладает более ярко выраженным антиоксидантным действием, что очень хорошо. Зеленый чай лучше покупать листовой, ни в коем случае не пакетированный. В крайнем случае, можно покупать чай в пирамидках с цельными листьями. В день можно выпивать не более пяти чашек".

Врач-диетолог Сергей Антонюк: Я не сказал бы, что рассказы о пользе зеленого чая преувеличены

"Зеленый чай действительно полезен, и я не сказал бы, что рассказы о его пользе преувеличены. В зеленом чае содержатся кофеин и танин. Такой кофеин усваивается медленнее, чем тот, который содержится в кофе. Следовательно, действие зеленого чая более мягкое, чем действие кофе. Кроме того, в зеленом чае достаточно высокое содержание антиоксидантов, но для того, чтобы их сохранить нужно заваривать чай при температуре 75 градусов. Такой чай нужно заваривать не кипятком, а слегка остывшей водой".

Врач-диетолог Алена Юдина: Хорошие зеленые чаи стоят около 500 гривен за 100 грамм

"Проблема в том, что тот чай, который у нас продается, нельзя назвать чаем. Это не тот чай, который можно назвать качественным продуктом. Даже дорогие сорта, которые продаются у нас по 70-80 гривен за пачку - это чаи низкого качества. Хорошие зеленые чаи стоят около 500 гривен за 100 грамм, и у нас их просто не продают. Поэтому говорить о пользе того зеленого чая, который на данный момент продается в наших магазинах, не имеет смысла. Качественный зеленый чай и то, что у нас продается под видом зеленого чая - это две большие разницы. Качественный чай действительно богат кофеином, имеет бодрящий эффект, вызывает прилив энергии. Один раз попробовав действительно качественный чай, вы уже не сможете пить то, что у нас продают под видом чая. Развесные чаи, которые у нас продают - это чаи с ароматизаторами, ничего полезного в них нет".

Врач-диетолог Людмила Гончарова: Я не рекомендую употреблять любые чаи без генетического анализа

"Я не рекомендую употреблять любые чаи без генетического анализа. Человек должен знать, к чему он генетически предрасположен. У каждого человека своя генетика и своя ферментативная система. Для одних зеленый чай - это лекарство, для других - яд, вызывающий учащенное сердцебиение, тахикардию, пятна на лице и т.д. Если зеленый чай не подходит человеку, он патологически влияет на его центральную нервную систему. Перевозбуждение так же вредно, как и слишком заторможенное состояние. В случае перевозбуждения может развиться деменция, нарушение памяти, нарушение внимания и мышления".

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