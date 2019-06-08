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Зеленский угостил журналистов зеленой шаурмой: есть вкусный рецепт

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Журналисты в социальных сетях активно делятся впечатлениями от неформальной встречи с президентом Владимиром Зеленским, где их угощали экзотической зеленой шаурмой.

В частности, Алеся Бацман пишет, что встреча с Зеленским прошла в День журналиста в неожиданном месте, где работникам пера удалось попробовать зеленую киевскую шаурму.

"По эмоциональному шлейфу в этом году профпраздник в кругу людей из АП, самый позитивный", - отмечает супруга Дмитрия Гордона.

Ее коллега Марьяна Пьецух отмечает, что раньше журналистов угощали булочками и печеньем, а вот теперь – ресторанной экзотической шаурмой.

"Улучшения уже сегодня, потихоньку побеждаем обнищание", - добавила журналистка.

Ранее мы сообщали, как можно есть шаурму и при этом не набрать лишних килограмов.

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