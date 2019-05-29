Зеленский рассказал, зачем ест шаурму

Оказалось, что шаурма имеет символическое значение для президента Украины Владимира Зеленского. В среду, 29 мая он на своей странице в соцсети поделился снимком, на котором похвастался поеданием этого блюда и рекомендовал всем есть шаурму.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного, и тем более - постыдного. А еще - помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую", - написал глава государства.

Шаурма – это популярное во всем мире блюдо восточной кухни. Президент купил свою шаурму на одной из заправок, но мы все же советуем приготовить ее дома. Детальный рецепт вкусной домашней шаурмы читайте по этой ссылке.

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