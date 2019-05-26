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Зеленский чувствует запах шаурмы возле метро Киева: а как ее правильно готовить

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Президент Украины Владимир Зеленский одним из отличительных качеств Киева назвал запах шаурмы возле станций метро.

"Есть то, что делает Киев - Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро", - написал президент 26 мая на своей странице в Facebook.

Шаурма – это сытное и ароматное блюдо восточной кухни, которое буквально захватило весь мир. Возле станций метро и правда много палаток с разными видами шаурмы, но все же лучше приготовить ее своими руками дома.

Шаурму можно "собирать" из разных ингредиентов, но чаще всего ее делают с мясом в лаваше, смазанном соусом.

Пошаговый рецепт вкусной домашней шаурмы читайте по этой ссылке.

Зеленский чувствует запах шаурмы возле метро Киева: а как ее правильно готовить

Напомним, любимым блюдом президента Владимира Зеленского является хорошо прожаренный говяжий стейк.

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