Завтрак в отеле ужаснул гостей свадьбы

Гости на свадьбе были шокированы "роскошной" едой, которую им подали в 4-звездочном отеле Лидса.

Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на сообщество в социальной сети Facebook, посвященное различным негативным отзывам о свадебных мероприятиях.

Отмечается, в самом начале гостям свадебной вечеринки подали непонятное блюдо, состоявшие из трех замороженных йоркширских пудингов с так называемым "гарниром из трав".

"И это только начало. Я угараю", - пишет один из гостей мероприятия.

На обед им предложили куриное блюдо с кабачками, начиненными фаршированной зеленой фасолью.

"Что это?!" – задает риторический вопрос один из приглашенных на свадьбу.

Детям и вовсе досталось лишь по половинке пиццы, к которой приложили консервированный тунец, картошку-фри и печеную фасоль.

В сети ужаснулись фотографиями с мероприятия, раскритиковав персонал отеля.

"Я не знаю, болел ли или где-то отсутствовал шеф-повар этого роскошного 4-звездочного отеля, но там явно было что-то не так", - пишет пользователь.

"Если бы такое произошло на моей свадьбе, я уже отправился бы на кухню и поднял там серьезный скандал" - отмечается в комментариях.

Ранее звезда одного из культовых фильмов впечатлил сеть своей интересной едой.

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