Рецепт: запеченный окунь по-итальянски

FoodOboz 13:00, 29.05.2020

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных продуктов. Сегодня вместе с la repubblica предлагаем запечь морского окуня в духовке.

Морской окунь - ценная рыба, считающаяся королем морского дна благодаря твердой мякоти, нежному вкусу, низкому содержанию жира и легкой усвояемости.

Как и вся рыба, эта пища богата белками, минералами и витаминами, она является отличным источником жирных кислот Омега-3.

Вот как приготовить окуня в духовке.

Ингредиенты

для 4 человек

  • 4 филе окуня по 200-220 г каждый

  • лимон

  • 1 небольшой стакан сухого белого вина

  • 1 свежий острый перец

  • оливковое масло первого отжима

  • соль

  • перец

Приготовление

Нарежьте филе и высушите кухонной бумагой.

Вымытое и высушенное филе приправьте щепоткой соли и перца с обеих сторон, как со стороны кожи, так и мякоти.

Поместите филе в кастрюлю, смазанную маслом. Полейте небольшим количеством масла, сбрызните белым вином и лимонным соком.

Поставьте в разогретую до 180 ° духовку и запекайте 10 минут.

Достаньте из духовки, проверьте готовность, переверните филе так, чтобы обнажить кожу, добавьте свежий красный перец, нарезанный ломтиками.

Продолжайте готовить еще 10 минут, в течение которых мясо поливайте выделяющимся соком.

Запеченное филе окуня хорошо сочетается с запеченными овощами.

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