Рецепт: запеченный окунь по-итальянски

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд, приготовленных из сезонных продуктов. Сегодня вместе с la repubblica предлагаем запечь морского окуня в духовке.
Морской окунь - ценная рыба, считающаяся королем морского дна благодаря твердой мякоти, нежному вкусу, низкому содержанию жира и легкой усвояемости.
Как и вся рыба, эта пища богата белками, минералами и витаминами, она является отличным источником жирных кислот Омега-3.
Вот как приготовить окуня в духовке.
Ингредиенты
для 4 человек
4 филе окуня по 200-220 г каждый
лимон
1 небольшой стакан сухого белого вина
1 свежий острый перец
оливковое масло первого отжима
соль
перец
Приготовление
Нарежьте филе и высушите кухонной бумагой.
Вымытое и высушенное филе приправьте щепоткой соли и перца с обеих сторон, как со стороны кожи, так и мякоти.
Поместите филе в кастрюлю, смазанную маслом. Полейте небольшим количеством масла, сбрызните белым вином и лимонным соком.
Поставьте в разогретую до 180 ° духовку и запекайте 10 минут.
Достаньте из духовки, проверьте готовность, переверните филе так, чтобы обнажить кожу, добавьте свежий красный перец, нарезанный ломтиками.
Продолжайте готовить еще 10 минут, в течение которых мясо поливайте выделяющимся соком.
Запеченное филе окуня хорошо сочетается с запеченными овощами.
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