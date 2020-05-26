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Запеченные фрикадельки из лосося с горохом и брокколи

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Фрикадельки – это отличное блюдо, которое представляет собой шарики из мясного или рыбного фарша. Их можно подавать на обед или ужин в сопровождении гарнира из овощей, таких как горох и брокколи.

OBOZREVATEL совместно с blogunisalute.it предлагает ознакомиться с рецептом этого вкусного и полезного блюда.

Запеченные фрикадельки из лосося с горохом и брокколи

Ингредиенты:

  • 500 г свежего лосося

  • 2 яйца

  • 2 картофелины

  • Тертая цедра 1 лимона

  • Панировочные сухари

  • Соль

  • Петрушка

  • Оливковое масло первого отжима

  • 300 г замороженного горошка

  • 1 большая брокколи

Приготовление:

  1. Отварите картофель, затем очистите и натрите на терке. Отдельно нарежьте лосось и добавьте его в миску с картофелем. Хорошо перемешайте, пока все не станет однородным.

  2. Добавьте щепотку соли, яйцо, предварительно нарезанную петрушку и тертую цедру лимона. Продолжайте перемешивать фарш, пока он не станет однородным, а затем сделайте фрикадельки.

  3. Возьмите 2 тарелки: в одной взбейте оставшееся яйцо, а в другую насыпьте сухари. Каждую фрикадельку окуните сперва в яйцо, а затем обваляйте в сухарях. Когда они будут готовы, поместите в жаропрочную посуду, которую слегка смажьте оливковым маслом.

  4. Выпекайте фрикадельки при 180 ° в течение примерно 20 минут, периодически переворачивая их.

Гарнир

еще один вариант гарнира

еще один вариант гарнира

Приготовьте замороженный горох. Для этого протушите его на сковороде с небольшим количеством воды и масла в течение 10-15 минут.

Вымойте и очистите брокколи, затем отделите соцветия от ядра. Готовьте на пару около 15 минут.

Приправьте горох и брокколи щепоткой соли и каплями масла, а затем подавайте вместе с фрикадельками.

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