Запеченное мясо в фольге: секрет самой сочной и вкусной буженины

Одним из лучших мясных блюд по праву считается нежная буженина из цельного куска свинины.

Такое блюдо заправляется за считанные минуты, а секретами его приготовления являются правильные специи и достаточное для маринования время перед запеканием.

Еще одно важное и простое правило – готовить буженину в духовке нужно столько часов, сколько килограмм в куске мяса. Это значит, что если вы выбрали кусок мяса весом полтора килограмма – то он запечется за полтора часа. На двухкилограмовую буженину, соответственно, понадобится уже два часа.

Чтобы мясо не было пресным, его нужно нашпиговать чесноком и специями, а также натереть пряными травами.

В качестве маринада можно использовать майонез (или сметану, йогурт) с горчицей.

В конце следует подрумянить уже готовую буженину без фольги, таким образом на мясе сверху появится аппетитная корочка.

Детальный рецепт приготовления такого мяса читайте в рецепте от FoodOboz по этой ссылке: Запеченная буженина.

Запеченная буженина

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