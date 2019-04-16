Запасы какой еды помогут пережить конец света

Ежедневно мы получаем новые известия о том, что скоро конец света. А вдруг наступит? Кто-то при этом попытается спастись, спрятавшись под землей. И если там придется сидеть долго, нужно же запастись едой.

OBOZREVATEL.Smak составил список продуктов, которые можно взять с собой под землю и которые будут хранится долго, даже при отсутствии электроэнергии.

Мед

Это один из не многих продуктов срок годности которого может длится очень долго. Всё из-за сахара, который входит в состав меда. Именно он затрудняет воздействие бактерий или микроорганизмов на мед. Обычно под истечением срока годности многие люди понимают процесс кристаллизации меда. Но это не делает его несъедобным, достаточно нагреть мед и кристаллы вернутся в прежнее состояние.

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Сырой рис

Срок годности сырого риса может длится до 30 лет. Согласно источникам в Министерстве сельского хозяйства и Управлении по контролю за продуктами и лекарствами США, обычный белый рис прослужит до пяти лет, сырой белый рис в бескислородной таре – от 25 до 30 лет.

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Арахисовое масло

Арахисовое масло не нуждается в охлаждении или заморозке, оно и без того может сохранятся длительное время. Без влаги арахисовое масло может храниться не менее трех-пяти лет. Примерно через 9-12 месяцев после покупки, если содержится ненадлежащим образом, вкус и аромат арахисового масла могут стать менее аппетитными. Но в пищу его употреблять можно, особенно в экстренных случаях.

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Алкоголь

Не открытые чистые бутылки крепких напитков, таких как водка, виски и ром, можно пить вечно, если они правильно хранятся и запечатываются. Но следует быть внимательными с напитками, в которые добавляются ароматизаторы и ликеры, которые содержат молочные продукты и сливки. Также важно не держать бутылки под нагревом и под прямыми солнечными лучами.

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Сушеная фасоль

Сушеные бобы, чечевица и фасоль могут храниться бесконечно долго, а консервированные бобы могут храниться годами, если хранятся в прохладном месте. Исследователи из Университета штата Юта, занимающиеся хранением продуктов питания утверждают, что при правильной упаковке и хранении продукта, он может храниться до 30 лет и использоваться в чрезвычайных случаях.

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Обезвоженное мясо

Даже полностью обезвоженное мясо содержит необходимое количество белка. Использование дегидратора вместо духовки, вакуумная герметизация и заморозка мяса могут продлить срок его годности. Такое мясо может храниться в течение года.

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