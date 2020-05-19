Заменители сахара: ученые озвучили неожиданные результаты исследований

Около 40% взрослых людей потребляют заменители сахара. Хотя чаще всего они добавляются в низкокалорийные напитки, также их можно заметить в разнообразной пище.

OBOZREVATEL вместе с health.harvard.edu предлагает ознакомиться с типами подсластителей, результатами исследований и последствиями их регулярного употребления.

Типы заменителей сахара

Заменители сахара делятся на 2 основные категории: синтетические и натуральные. Среди синтетических существует 6 типов, одобренных FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США): сахарин, аспартам, сукралоза, неотам, адвантам и ацесульфам калия.

Среди натуральных можно выделить подсластители на основе стевии (из листьев растения Stevia rebaudiana). Они являются "общепризнанными безопасными", поэтому не требуют одобрения FDA, прежде чем отправиться на продуктовые полки.

Исследования: оценка потенциальных рисков для здоровья

Результаты исследований о потенциальных последствиях регулярного употребления заменителей сахара были противоречивыми. Это отчасти потому, что они составляют только часть диетических привычек человека. Например, исследования показывают, что люди, которые пьют низкокалорийные напитки, содержащие заменители сахара, могут с большей вероятностью есть обработанные продукты и фаст-фуд.

Если исследователи не учтут это, заменители сахара могут быть обвинены в рисках для здоровья, связанных с привычками образа жизни или такими заболеваниями, как ожирение.

Исследования: влияние заменителей сахара на потерю веса

Заменители сахара могут иметь умеренную выгоду для снижения веса, особенно при сокращении употребления сахаросодержащих напитков. Но влияние может зависеть от подсластителя и от того, как он употребляется. Например, переход с обычного газированного напитка на диетический был связан с уменьшением веса.

Однако недавнее 12-недельное исследование показало, что употребление напитка подслащенного сахарином (6 чашек в день) увеличивало массу тела, подобно напитку со столовым сахаром. Тем не менее аспартам, "реб А" (смесь из экстракта стевии) и сукралоза не были связаны с увеличением веса в этом исследовании.

Исследования: заменители сахара и риск хронических заболеваний

Другие ученые связывают низкокалорийные подсластители с повышенным риском диабета и метаболического синдрома. Недавнее исследование, опубликованное в научном журнале "Cell Metabolism" показало, что сукралоза может ухудшить способность организма выводить сахар из крови за счет снижения реакции на инсулин. Сукралоза заставляет мозг менее сильно реагировать на сладость, что также может повлиять на процесс пищеварения.

Однако эти изменения наблюдались только тогда, когда заменитель сахара употреблялся вместе с углеводами, а не при отдельном приеме. Ученые предполагают, что комбинация может изменить нормальную переработку сахара в организме. Что касается связи между заменителями сахара и возникновением сердечных приступов и инсульта, об этом есть только противоречивые данные.

Диета имеет значение

Продукты, которые, скорее всего, содержат заменители сахара, включают в себя хлопья, хлеб, йогурт, мороженое, молоко, печенье, конфеты, джемы и сиропы. Переход на низкокалорийные подсластители может быть полезным для людей, которые обычно потребляют много сахара в напитках и продуктах питания.

Тем не менее старайтесь выбирать продукты с известной пользой для здоровья. Например, вместо добавления варенья на бутерброд с арахисовой пастой, попробуйте чернику или кусочки яблок, а также пейте обычную воду вместо диетических напитков.

Сейчас еще недостаточно данных для того, чтобы настоятельно рекомендовать избегать или решительно поддерживать низкокалорийные подсластители. Однако, пока не будут проведены дополнительные исследования, лучше сократить их использование.

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