Є класна тема. Барбекюшні страви, що будуть смачними у будь-якому випадку: і на живому вогні приготовані, і в духовці. Тому, якщо ви не можете поїхати на пікнік - пікнік може приїхати до вас. Зробите всі ті офігезні страви, про які я вам зараз розповім, висунетесь у віконце та засмакуєте. Тільки не стогніть сильно, як будете їсти, а то ваші сусіди поплавляться від заздрощів.

Почнемо з найважливішого - шашликів. Можна втратити свідомість від цієї смакоти. Берете свиний ошийок, маринуєте з орегано, чебрецем, оливковою олією, лимонним соком, часником, чилі та цибулею. Потім нанизуєте на бамбукові шмажки, швидко обсмажуєте, ставите у духовку на 10-15 хвилин та насолоджуєтеся. Ви зробили шашлики в маринаді пірі-пірі.

Курячі крильця з апельсином. То любов. Змішуєте крильця з медом, гірчицею в зернах, соком і цедрою апельсина та запікаєте десь 20 хвилин (ідельно на режимі грилю). Будете їсти та плакати від щастя, траст мі.

Кальмари. Просто обсмажуєте тушки на сковорідці гриль зі шматочками лимону. Потім солите, посипаєте свіжомеленим перцем, поливаєте лимонним соком і їсте. Це кайф.

Берете цілі банани, залишаєте шкірку, вздовж робите надрізи, фаршируєте шоколадом, запікаєте. Посипаєте подрібненим мигдалем та відчуваєте всєлєнскую любов.

Цьом.