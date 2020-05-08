Ягоды, яблоки и чай против болезни Альцгеймера: результаты нового исследования

Пожилые люди, которые потребляют мало продуктов, содержащих флавоноиды (ягоды, яблоки, чай), более склонны к развитию болезни Альцгеймера и деменции.

К такому вывод пришли ученые из Исследовательского центра по проблемам старения при Университете Тафтса (США), сообщает sciencedaily.com.

В эпидемиологическом исследовании, опубликованном 5 мая 2020 года в Американском журнале клинического питания, принимали участие 2800 человек в возрасте 50 лет и старше. Изучалась долгосрочная связь (в течение 20 лет) между употреблением в пищу продуктов, содержащих флавоноиды, риском развития болезни Альцгеймера (AD) и связанной с ней деменцией (ADRD).

Флавоноиды – это природные вещества растительного происхождения, содержащиеся в фруктах и овощах (груши, яблоки, ягоды, лук), темном шоколаде, а также напитках на основе растений (чай и вино). Они имеют различные преимущества для здоровья, включая уменьшение воспалений.

Исследовательская группа определила, что низкое употребление трех типов флавоноидов было связано с более высоким риском деменции (ADRD) по сравнению с теми, кто съедал их больше всего. В частности:

- Низкое потребление флавонолов (яблок, груш и чая) с двойным риском развития ADRD.

- Низкое потребление антоцианов (черника, клубника и красное вино) с четырехкратным риском развития ADRD.

- Низкое потребление флавоноидных полимеров (яблоки, груши и чай) с двойным риском развития ADRD.

Результаты были аналогичны и для болезни Альцгеймера (AD).

"Исследование дает представление о том, как диета с течением времени может быть связана с ухудшением когнитивных функций человека, поскольку мы смогли посмотреть на потребление флавоноидов за много лет до постановки диагноза деменции у участников", – сказал Пол Жак, старший автор и эпидемиолог в Исследовательском центре по проблемам старения.

Поскольку в настоящее время нет эффективных лекарств для лечения болезни Альцгеймера, профилактика заболеваний с помощью здорового питания является важным фактором.

Знайте, что зеленый чай и ягоды являются хорошими источниками флавоноидов. 1 чашки чая в день или некоторых ягод 2-3 раза в неделю будет достаточно для поддержания высокого уровня защиты.

Согласно мнению ученых, 50 лет – приблизительный возраст, в котором данные были впервые проанализированы для участников, и это еще не слишком поздно, чтобы внести положительные изменения в диету. Риск слабоумия начинает возрастать с 70 лет, поэтому главное, приближаясь к 50 годам или чуть выше, начать думать о здоровой диете, если этого не сделали раньше.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какие продукты эффективны в борьбе с морщинами

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!