Яблочный сидр: чем полезен и как использовать

Если яблоки являются самым популярным в Украине фруктом, то яблочный сидр по праву входит в пятерку любимых слабоалкогольных напитков. И не только из-за свежего вкуса и приятного аромата. Этот максимально натуральный напиток еще и может помочь подправить здоровье, а также станет основой для приготовления вкуснейшего обеда.

OBOZREVATEL вместе с Алкогольно-безалкогольным комбинатом Днепр, который производит сидр ТМ Браво, предлагают читателям узнать об удивительных свойствах яблочного сидра – и попробовать использовать его в кулинарии.

Сидр ТМ Браво

Целебные свойства сидра

Сидр – это всего лишь перебродивший яблочный сок, - скажут многие из нас. И будут и правы, и неправы одновременно. Ведь кроме знакомой всем нам удивительной способности сидра утолять жажду в жару, этот слабоалкогольный напиток обладает рядом полезных свойств.

К примеру, содержащаяся в сидре яблочная кислота обладает антисептическими свойствами и отлично истребляет живущие во рту бактерии. Кроме того, сидр является источником антиоксидантов, а также витаминов С, А, Е, И, полезных макро- и микроэлементов, пектинов, дубильных веществ.

Более того: регулярное употребление сидра может улучшать усваиваемость пищи, способствовать очищению организма от ненужных жиров и кислот, улучшению микрофлоры кишечника. А его благотворное влияние на людей, страдающих от депрессии, повышенной усталости и хандры известно не одно столетие.

Благодаря высокому содержанию витамина С, сидр особенно полезно употреблять в межсезонье, чтобы помочь организму сопротивляться простудным заболеваниям и пополнять запасы полезных веществ.

Отдельные исследования свидетельствуют также о благотворном влиянии сидра в разумных дозах на эластичность стенок сосудов и снижение уровня холестерина.

Кстати, для женщин сидр будет особенно интересен тем, что его употребление помогает замедлять процессы старения кожи и позитивно влияет на цвет лица и здоровье волос.

При этом, вопреки расхожему мнению, сидр можно не только пить. С его помощью можно также приготовить роскошный обед. Один из вариантов меню, включающего исключительно блюда с сидром ТМ Браво, OBOZREVATEL вместе с АБК Днепр предлагает приготовить и вам.

1 блюдо: яблочный суп

Ингредиенты:

Яблоки (кисло-сладкие) — 2 шт.

Картофель — 2 шт.

Яблочный сидр Браво — 1 стакан

Вода — 2/3 стакана

Соль — по вкусу

Тимьян сушеный

Сливки 35% — 100 мл.

Репчатый лук — 1 шт.

Масло сливочное — 2 ст. л.

Сыр полутвердый — 50 г.

Очистите и нарежьте кубиками лук. Обжарьте его в сотейнике на подсолнечном масле до мягкости. Добавьте туда порезанный кубиками картофель, залейте водой – и варите. Когда картофель станет мягким, влейте в сотейник сидр, добавьте тимьян и соль – и готовьте еще минут 15.

Яблоки очистите от кожуры, нарежьте кубиками добавьте в кипящий суп – и проварите ще 5-7 минут.

При желании готовый суп можно пюрировать с помощью блендера. Далее – добавьте сливки и положите нарезанный кусочками сыр. Как только сыр расплавится - суп готов: снимайте его с плиты, разливайте по тарелкам, украсьте ломтиками яблок – и подавайте к столу.

2 блюдо: буженина с луково-сидровым соусом

Ингредиенты:

Буженина - 500 г

Овощной бульон - 100 мл

Красный лук - 4 головки

Чеснок - 8 зубчиков

Кукурузная мука - 1 столовая ложка

Сидр ТМ Браво- 100 мл

Петрушка - 20 г

Сливочное масло - 50 г

Нарезанный полукольцами лук обжарьте на сливочном масле до мягкости. Добавьте измельченный чеснок – и прожарьте еще пару минут. После – влейте на сковородку сидр и овощной бульон, тушите на сильном огне 5-7 минут, непрерывно помешивая.

Убавьте огонь и добавьте в луковый соус кукурузную муку, разведенную водой в соотношении 1:1. Когда будете вливать мучную смесь, пользуйтесь венчиком. Протушите 1-2 минуты.

Обжарьте нарезанную толстыми ломтиками буженину (желательно, на гриле). В соус добавьте измельченную петрушку и соль по вкусу.

Подавайте мясо с соусом.

Десерт: карамелизированные яблоки под соусом из сидра

Ингредиенты:

Сливочное масло - 3 столовые ложки

Сахар - 3 столовые ложки

Яблоки сорта "голден" - 5 штук

Молотая корица - ½ чайной ложки

Сидр ТМ Браво - 0,3 стакана

Кукурузный крахмал - ½ чайной ложки

Тертая лимонная цедра - ¼ чайной ложки

Очищенные от кожуры и серцевин яблоки нарежьте небольшими кубиками. На среднем огне растопите сливочное масло в большой скоровороде. Поместите туда же яблоки и 1 ст л сахара. Обжарьте в течение 6-8 минут, пока яблоки не станут мягкими.

Всыпьте в сковородку оставшийся сахар, положите лимонную цедру и корицу. Аккуратно перемешайте и оставьте на огне еще на пару минут – до того, как сахар начнет карамелизироваться.

Переложите яблоки в посуду, в которой будете подавать десерт. А в сковородку влейте сидр, прокипятите содержимое на сильном огне 1-3 минуты, пока соус слегка не загустеет.

Разведите крахмал в небольшом количестве воды, добавьте в соус.

Приготовленным соусом полейте яблоки и сразу же подавайте к столу.

Напиток: глинтвейн из сидра с мандаринами

Ингредиенты:

Сидр Браво – 1 л. Мандарины - 2-3 шт. Сахар коричневый - 50г Бадьян - 3 звездочки Гвоздика (бутоны) - 10 шт. Корица - 1 палочка Имбирь свежий - 2-3 см.

Мандарины очистите и разделите на дольки, максимально убрав белые пленочки. Нарежьте дольки кусочками и сложите в кастрюлю. Туда же влейте 200 мл сидра.

Возьмите 50 г коричневого сахара. На мелкой терке потрите очищенный корень имбиря. Приготовьте палочку корицы, звездочки бадьяна и бутоны гвоздики. Поместите сахар и специи в кастрюлю. Доведите до кипения и проварите на слабом огне 5 минут.

Далее добавьте оставшийся сидр и нагрейте почти до кипения: постарайтесь не дать вскипеть вашему глинтвейну.

Снимите с плиты, накройте крышкой и оставьте на 10-15 минут. Далее разливайте по термостойким бокалам – и пейте горячим.

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