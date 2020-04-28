Яблочный сидр: чем полезен и как использовать

Если яблоки являются самым популярным в Украине фруктом, то яблочный сидр по праву входит в пятерку любимых слабоалкогольных напитков. И не только из-за свежего вкуса и приятного аромата. Этот максимально натуральный напиток еще и может помочь подправить здоровье, а также станет основой для приготовления вкуснейшего обеда.
OBOZREVATEL вместе с Алкогольно-безалкогольным комбинатом Днепр, который производит сидр ТМ Браво, предлагают читателям узнать об удивительных свойствах яблочного сидра – и попробовать использовать его в кулинарии.
Сидр ТМ Браво
Целебные свойства сидра
Сидр – это всего лишь перебродивший яблочный сок, - скажут многие из нас. И будут и правы, и неправы одновременно. Ведь кроме знакомой всем нам удивительной способности сидра утолять жажду в жару, этот слабоалкогольный напиток обладает рядом полезных свойств.
К примеру, содержащаяся в сидре яблочная кислота обладает антисептическими свойствами и отлично истребляет живущие во рту бактерии. Кроме того, сидр является источником антиоксидантов, а также витаминов С, А, Е, И, полезных макро- и микроэлементов, пектинов, дубильных веществ.
Более того: регулярное употребление сидра может улучшать усваиваемость пищи, способствовать очищению организма от ненужных жиров и кислот, улучшению микрофлоры кишечника. А его благотворное влияние на людей, страдающих от депрессии, повышенной усталости и хандры известно не одно столетие.
Благодаря высокому содержанию витамина С, сидр особенно полезно употреблять в межсезонье, чтобы помочь организму сопротивляться простудным заболеваниям и пополнять запасы полезных веществ.
Отдельные исследования свидетельствуют также о благотворном влиянии сидра в разумных дозах на эластичность стенок сосудов и снижение уровня холестерина.
Кстати, для женщин сидр будет особенно интересен тем, что его употребление помогает замедлять процессы старения кожи и позитивно влияет на цвет лица и здоровье волос.
При этом, вопреки расхожему мнению, сидр можно не только пить. С его помощью можно также приготовить роскошный обед. Один из вариантов меню, включающего исключительно блюда с сидром ТМ Браво, OBOZREVATEL вместе с АБК Днепр предлагает приготовить и вам.
1 блюдо: яблочный суп
Ингредиенты:
Яблоки (кисло-сладкие) — 2 шт.
Картофель — 2 шт.
Яблочный сидр Браво — 1 стакан
Вода — 2/3 стакана
Соль — по вкусу
Тимьян сушеный
Сливки 35% — 100 мл.
Репчатый лук — 1 шт.
Масло сливочное — 2 ст. л.
Сыр полутвердый — 50 г.
Очистите и нарежьте кубиками лук. Обжарьте его в сотейнике на подсолнечном масле до мягкости. Добавьте туда порезанный кубиками картофель, залейте водой – и варите. Когда картофель станет мягким, влейте в сотейник сидр, добавьте тимьян и соль – и готовьте еще минут 15.
Яблоки очистите от кожуры, нарежьте кубиками добавьте в кипящий суп – и проварите ще 5-7 минут.
При желании готовый суп можно пюрировать с помощью блендера. Далее – добавьте сливки и положите нарезанный кусочками сыр. Как только сыр расплавится - суп готов: снимайте его с плиты, разливайте по тарелкам, украсьте ломтиками яблок – и подавайте к столу.
2 блюдо: буженина с луково-сидровым соусом
Ингредиенты:
Буженина - 500 г
Овощной бульон - 100 мл
Красный лук - 4 головки
Чеснок - 8 зубчиков
Кукурузная мука - 1 столовая ложка
Сидр ТМ Браво- 100 мл
Петрушка - 20 г
Сливочное масло - 50 г
Нарезанный полукольцами лук обжарьте на сливочном масле до мягкости. Добавьте измельченный чеснок – и прожарьте еще пару минут. После – влейте на сковородку сидр и овощной бульон, тушите на сильном огне 5-7 минут, непрерывно помешивая.
Убавьте огонь и добавьте в луковый соус кукурузную муку, разведенную водой в соотношении 1:1. Когда будете вливать мучную смесь, пользуйтесь венчиком. Протушите 1-2 минуты.
Обжарьте нарезанную толстыми ломтиками буженину (желательно, на гриле). В соус добавьте измельченную петрушку и соль по вкусу.
Подавайте мясо с соусом.
Десерт: карамелизированные яблоки под соусом из сидра
Ингредиенты:
Сливочное масло - 3 столовые ложки
Сахар - 3 столовые ложки
Яблоки сорта "голден" - 5 штук
Молотая корица - ½ чайной ложки
Сидр ТМ Браво - 0,3 стакана
Кукурузный крахмал - ½ чайной ложки
Тертая лимонная цедра - ¼ чайной ложки
Очищенные от кожуры и серцевин яблоки нарежьте небольшими кубиками. На среднем огне растопите сливочное масло в большой скоровороде. Поместите туда же яблоки и 1 ст л сахара. Обжарьте в течение 6-8 минут, пока яблоки не станут мягкими.
Всыпьте в сковородку оставшийся сахар, положите лимонную цедру и корицу. Аккуратно перемешайте и оставьте на огне еще на пару минут – до того, как сахар начнет карамелизироваться.
Переложите яблоки в посуду, в которой будете подавать десерт. А в сковородку влейте сидр, прокипятите содержимое на сильном огне 1-3 минуты, пока соус слегка не загустеет.
Разведите крахмал в небольшом количестве воды, добавьте в соус.
Приготовленным соусом полейте яблоки и сразу же подавайте к столу.
Напиток: глинтвейн из сидра с мандаринами
Ингредиенты:
Сидр Браво – 1 л. Мандарины - 2-3 шт. Сахар коричневый - 50г Бадьян - 3 звездочки Гвоздика (бутоны) - 10 шт. Корица - 1 палочка Имбирь свежий - 2-3 см.
Мандарины очистите и разделите на дольки, максимально убрав белые пленочки. Нарежьте дольки кусочками и сложите в кастрюлю. Туда же влейте 200 мл сидра.
Возьмите 50 г коричневого сахара. На мелкой терке потрите очищенный корень имбиря. Приготовьте палочку корицы, звездочки бадьяна и бутоны гвоздики. Поместите сахар и специи в кастрюлю. Доведите до кипения и проварите на слабом огне 5 минут.
Далее добавьте оставшийся сидр и нагрейте почти до кипения: постарайтесь не дать вскипеть вашему глинтвейну.
Снимите с плиты, накройте крышкой и оставьте на 10-15 минут. Далее разливайте по термостойким бокалам – и пейте горячим.
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