Яблочный штрудель из лаваша: авторский рецепт от диетолога
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в соцсети Facеbook поделилась врач-диетолог Светлана Фус.
ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ ИЗ ЛАВАША
Ингредиенты
яблоки - 3 шт,
масло сливочное - 50 г,
корица - 1 ч.л,
сухофрукты - 50 г,
ваниль - по вкусу,
лаваш - 1 шт.
Приготовление
Яблоки для штруделя очищаем от кожуры и удаляем сердцевину. Нарезаем кубиками. Сухофрукты нужно предварительно замочить, обсушить, мелко нарезать и блендировать. Перекладываем яблоки в миску, добавляем кусочки сливочного масла, корицу, ваниль и пюре из сухофруктов.
Перемешиваем массу и выкладываем в разогретую сковородку. Тушим около 5 минут.
Лаваш разрезаем вдоль пополам и выкладываем на его край яблоки. Подворачиваем края и складываем лаваш конвертиком. Выкладываем штрудель из лаваша на разогретую сковородку и поджариваем 2-3 минуты.
Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.