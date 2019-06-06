Выглядит жутковато: звезда турецкой кухни показал, как запекает мясо

Турецкий ресторатор и шеф повар Нусрет Гёкче продемонстрировал великолепный способ запекания мяса в углях. (А мы предлагаем вам ознакомиться с нашим рецептом приготовления вкуснейшего тартара из телятины)

На своей странице в социальной сети Instagram Гёкче, также известный как Salt Bae, показал очередное шоу с невероятным приготовлением блюда.

На этот раз звезда турецкой кухни уверенно "расправился" с мясом: положив кусок говядины на стол, он покрошил на нее зелень, после чего, обернув мясо фольгой, отправил его на запекание в углях, после чего показал свежеприготовленный стейк.

Ранее Гёкче неожиданно ужаснул сеть приготовлением блюда с мясом, которое его подписчики подвергли серьезной критике.

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