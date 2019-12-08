Восхитительный сырный суп с колбасками: простой рецепт

Оригинальный и невероятно вкусный суп на охотничьих колбасках – идеальное первое блюдо.
Такой суп приготовить достаточно легко, а особенностью рецепта является необычный ингредиент – плавленые сырки, которые придают блюду насыщенный сливочный вкус.
Добавлять сыр следует в конце, когда блюдо почти готово.
Всего полчаса – и чудесный сытный перекус готов. О том, как правильно сварить суп с плавленым сыром и колбасой, читайте по этой ссылке.
Суп с плавленым сыром и колбасой
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