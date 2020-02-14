Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Восхитительный салат с крабовыми палочками на праздник

605
Читать материал на украинском

Из обычных крабовых палочек можно приготовить массу разных салатов и закусок, все зависит только от полета кулинарной фантазии!

FoodOboz нашел оригинальный рецепт салата из крабовых палочек, который идеально впишется в меню для семейного застолья или романтического ужина.

Необычной эту закуску делает то, что в ней есть ананас и креветки. Такое сочетание продуктов делает этот салат пикантным, сытным и невероятно аппетитным.

Детальный рецепт с видео смотрите по ссылке: Салат с крабовыми палочками, ананасами и креветками.

Салат с крабовыми палочками, ананасами и креветками

Салат с крабовыми палочками, ананасами и креветками

Смотрите и читайте также другие материалы от FoodOboz:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы