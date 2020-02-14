Восхитительный салат с крабовыми палочками на праздник

Из обычных крабовых палочек можно приготовить массу разных салатов и закусок, все зависит только от полета кулинарной фантазии!

FoodOboz нашел оригинальный рецепт салата из крабовых палочек, который идеально впишется в меню для семейного застолья или романтического ужина.

Необычной эту закуску делает то, что в ней есть ананас и креветки. Такое сочетание продуктов делает этот салат пикантным, сытным и невероятно аппетитным.

Детальный рецепт с видео смотрите по ссылке: Салат с крабовыми палочками, ананасами и креветками.

Салат с крабовыми палочками, ананасами и креветками

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