Восхитительный салат с крабовыми палочками на праздник

Из обычных крабовых палочек можно приготовить массу разных салатов и закусок, все зависит только от полета кулинарной фантазии!
FoodOboz нашел оригинальный рецепт салата из крабовых палочек, который идеально впишется в меню для семейного застолья или романтического ужина.
Необычной эту закуску делает то, что в ней есть ананас и креветки. Такое сочетание продуктов делает этот салат пикантным, сытным и невероятно аппетитным.
Детальный рецепт с видео смотрите по ссылке: Салат с крабовыми палочками, ананасами и креветками.
Салат с крабовыми палочками, ананасами и креветками
Смотрите и читайте также другие материалы от FoodOboz:
Рецепт соуса, который сделает любые макароны невероятно вкусными
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!