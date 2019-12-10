Восхитительная печеная картошка: рецепт с секретом

Запеченная в духовке картошка с хрустящей корочкой – лучший гарнир для любого стола.
Чтобы картофель не превратился в кашу, но при этом был внутри мягким, стоит использовать одну кулинарную хитрость – немного отварить мытый неочищенный картофель перед запеканием.
Кроме того, перед тем, как отправить картошку в духовку, следует приправить ее особым соусом, который готовится за одну минуту!
О том, как правильно приготовить такой аппетитный гарнир, читайте в детальном рецепте от FoodOboz по этой ссылке: Картошка в мундире в духовке.
Картошка в мундире в духовке
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