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Война за независимость Украины: "Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе

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Один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе в понедельник, 11 ноября.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов:

  • у Гнутово – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

  • неподалеку Верхнеторецкого – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • в районе Богдановки (за пределами участка разведения) и Широкино – из стрелкового оружия;

  • дважды у Красногоровки – с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

Война за независимость Украины: "Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 9 вражеских обстрелов:

  • три у Луганского – с станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • вблизи Орехово – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

  • четыре неподалеку от Пивденного – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

  • у Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы Путина развязали новые бои на Донбассе.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Перов Василий
Перов Василий
Вот вчера сосед Сирожа К нам приехал из АТО, У Сирожи нету ножек, Есть контузия з АТО. А теперь Сирожа плачет, Злая мысль ползёт под скальп - Раз без ножек не поскачешь, Значит, он теперь москаль?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А почему в разделе "food oboz"? Салаты, первые блюда, и "кровавые бои" туда же
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