Война за независимость Украины: "Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе

Один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе в понедельник, 11 ноября.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов:
у Гнутово – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;
неподалеку Верхнеторецкого – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
в районе Богдановки (за пределами участка разведения) и Широкино – из стрелкового оружия;
дважды у Красногоровки – с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 9 вражеских обстрелов:
три у Луганского – с станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Орехово – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
четыре неподалеку от Пивденного – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
у Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы Путина развязали новые бои на Донбассе.
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