Война за независимость Украины: "Л/ДНР" развязали кровавые бои на Донбассе

Один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе в понедельник, 11 ноября.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего 11 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов:

у Гнутово – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия;

неподалеку Верхнеторецкого – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Богдановки (за пределами участка разведения) и Широкино – из стрелкового оружия;

дважды у Красногоровки – с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия и подствольных гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 9 вражеских обстрелов:

три у Луганского – с станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Орехово – с подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

четыре неподалеку от Пивденного – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

у Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы Путина развязали новые бои на Донбассе.

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