Вода по утрам: как и с чем ее пить. Советы диетолога

Как считаете, привычка пить воду сразу после пробуждения положительно влияет на вашу внешность и состояние здоровья? А если добавлять в воду мед, пряности или лимон?

OBOZREVATEL проанализировал несколько популярных "утренних коктейлей" и выяснил, что полезно, а что не очень. Чтобы посмотреть видео, скролльте до конца страницы.

1. Очищенная вода

Очищенная вода – идеальный вариант для начала дня

Стоит ли пить воду сразу после пробуждения? Однозначно, да. Во время сна тело теряет влагу с дыханием и через кожу, особенно если в спальне жарко и воздух сухой. Обезвоживание не лучшим образом отражается на состоянии кожи, работе кишечника и иммунитета, так что пить очищенную прохладную воду по утрам – это очень полезная привычка.

2. Вода с имбирем

Имбирь

Что будет, если к воде добавить имбирь? Имбирь – бодрящая, согревающая пряность. И в этом заключается ее первое положительное воздействие.

Из минусов – возможное раздражающее действие имбиря на слизистую. Если у вас есть заболевания пищеварительного тракта, перед тем, как пить воду с имбирем, посоветуйтесь с гастроэнтерологом.

Сегодня ученые продолжают изучать имбирь как пищевой продукт, потенциально обладающий целым букетом позитивных свойств: и антибактериальных, и противораковых, и способствующих похудению. Один из выводов, к которым пришли исследователи: два грамма сухого имбиря в день действительно могут помочь в снижении веса.

Вывод. Если вам нравится эта пряность и нет противопоказаний, добавляйте несколько грамм измельченного имбиря к своей утренней воде. Это улучшит самочувствие и поможет контролировать вес.

3. Вода с медом

Мёд

Какими свойствами обладает вода с медом? Если мы возьмем любой достоверный справочник химического состава пищевых продуктов и сопоставим состав меда с суточными потребностями взрослого человека, то увидим, что в меде нет ничего особенно ценного. Но вода с небольшим количеством меда обладает легким слабительным действием. А еще мед – это простые углеводы, которые очень быстро усваиваются, и поэтому вода с медом слегка бодрит.

Вывод. Если у вас нет проблем с метаболизмом глюкозы, если ложечка меда в день – это единственная сладость, а такой коктейль очень нравится – его можно добавлять в свой рацион. Но во всех остальных случаях от подобной добавки лучше отказаться.

4. Вода с куркумой по утрам

Куркума

Какими свойствами обладает вода с куркумой? Куркума – еще одна очень интересная, многообещающая в плане целебного воздействия пряность, которую изучают современные ученые. Пока что их выводы неоднозначны. Во-первых, для усвоения куркумина нужен жир, и просто растворять в воде измельченный корень бесполезно. А во-вторых, воздействие куркумы, позитивное и негативное, связано с ее количеством и состоянием здоровья конкретного человека.

Вывод. Если вам нравится куркума, используйте эту специю в обычных блюдах, но добавлять ее в утренний стакан воды не стоит.

5. Вода с лимоном по утрам

Вода с лимоном

Какими свойствами обладает вода с лимоном? Небольшое количество лимона, которое мы добавляем в воду, не даст нам существенного количества витамина С, антиоксидантов или активных веществ. При этом кислый напиток натощак ухудшает состояние зубов, а в некоторых случаях негативно воздействует на слизистую пищеварительного тракта.

Вывод. Лучше не добавлять лимон, уксус или другую кислоту в воду, которую пьете по утрам, а вместо этого в течение дня съедать небольшое количество фруктов, богатых витамином С: киви, цитрусовых, клюквы.

6. Вода с содой по утрам

Вода с содой

Щелочная, гидрокарбонатная, вода с содой – это лекарственное средство, которое нельзя использовать на постоянной основе, без контроля и назначения врача. Щелочную воду можно использовать в качестве ополаскивателя зубов после кислой еды или напитков. Вода с содой может снимать воспаление в ротовой полости и гортани, а в некоторых случаях улучшать пищеварение. Но самому себе нежелательно "назначать" подобный напиток. И уж точно не нужно пить его каждый день.

Вывод. Среди всех возможных вариантов "утренних коктейлей" наиболее выигрышным оказывается простой стакан очищенной негазированной воды. Возьмите себе за правило в качестве ежедневной привычки выпивать его натощак.

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