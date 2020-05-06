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Вкусный завтрак за 20 минут

3.1т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим рецептом в Instagram поделилась фуд-блогер Татьяна Нарута.

ТАРТ СО СПАРЖЕЙ И БЕКОНОМ

Ингредиенты

  • слоеное тесто - 1 пласт,

  • спаржа - 300 гр,

  • бекон - 12 слайсов,

  • сыр - 200 гр.

Приготовление

Переложите пласт теста на противень, застеленный пергаментной бумагой. Заверните спаржу в бекон и выложите на тесто. Сверху посыпьте сыром оставляя свободные края в 1,5-2 см. Свободные края теста смажьте яичным желтком. Выпекаем тарт в духовке, разогретой до 180 градусов около 30 минут.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL как правильно отказаться от употребления сахара. С рекомендациями эксперта можно ознакомиться здесь.

С одним из фуд-трендов этого года вы можете ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
питание рецепт продукты
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