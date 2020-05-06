Вкусный завтрак за 20 минут

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим рецептом в Instagram поделилась фуд-блогер Татьяна Нарута.
ТАРТ СО СПАРЖЕЙ И БЕКОНОМ
Ингредиенты
слоеное тесто - 1 пласт,
спаржа - 300 гр,
бекон - 12 слайсов,
сыр - 200 гр.
Приготовление
Переложите пласт теста на противень, застеленный пергаментной бумагой. Заверните спаржу в бекон и выложите на тесто. Сверху посыпьте сыром оставляя свободные края в 1,5-2 см. Свободные края теста смажьте яичным желтком. Выпекаем тарт в духовке, разогретой до 180 градусов около 30 минут.
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