Вкусный завтрак за 20 минут

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим рецептом в Instagram поделилась фуд-блогер Татьяна Нарута.

ТАРТ СО СПАРЖЕЙ И БЕКОНОМ

Ингредиенты

слоеное тесто - 1 пласт,

спаржа - 300 гр,

бекон - 12 слайсов,

сыр - 200 гр.

Приготовление

Переложите пласт теста на противень, застеленный пергаментной бумагой. Заверните спаржу в бекон и выложите на тесто. Сверху посыпьте сыром оставляя свободные края в 1,5-2 см. Свободные края теста смажьте яичным желтком. Выпекаем тарт в духовке, разогретой до 180 градусов около 30 минут.

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