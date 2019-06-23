Вкусный салат с капустой и колбасой за 15 минут: рецепт с видео

Предлагаем попробовать простой, но очень вкусный салат с копченой колбасой и капустой.
Это блюдо содержит только три ингредиента, соус и зелень, поэтому приготовить его можно за 15 минут, не тратя время на предварительную обработку продуктов.
Салат с капустой и колбасой
По желанию в качестве соуса можно использовать майонез (рецепт домашнего майонеза смотрите по этой ссылке), или сметану.
Ингредиенты на 5 порций
Свежая капуста – 300-400 граммов;
Копченая колбаса – 200 граммов;
Консервированная кукуруза – 1 банка;
Майонез или сметана;
Соль, перец и зелень по вкусу.
Приготовление
Капусту нашинковать, колбасу нарезать соломкой или кубиками, слить жидкость из кукурузы, нарезать зелень, выложить все составляющие салата в удобную большую емкость и тщательно перемешать с майонезом (или сметаной), посолить и поперчить по вкусу.
Простой и вкусный салат с капустой и колбасой готов, приятного аппетита!
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