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Вкусный салат с капустой и колбасой за 15 минут: рецепт с видео

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Предлагаем попробовать простой, но очень вкусный салат с копченой колбасой и капустой.

Это блюдо содержит только три ингредиента, соус и зелень, поэтому приготовить его можно за 15 минут, не тратя время на предварительную обработку продуктов.

Салат с капустой и колбасой

Салат с капустой и колбасой

По желанию в качестве соуса можно использовать майонез (рецепт домашнего майонеза смотрите по этой ссылке), или сметану.

Ингредиенты на 5 порций

  • Свежая капуста – 300-400 граммов;

  • Копченая колбаса – 200 граммов;

  • Консервированная кукуруза – 1 банка;

  • Майонез или сметана;

  • Соль, перец и зелень по вкусу.

Приготовление

Капусту нашинковать, колбасу нарезать соломкой или кубиками, слить жидкость из кукурузы, нарезать зелень, выложить все составляющие салата в удобную большую емкость и тщательно перемешать с майонезом (или сметаной), посолить и поперчить по вкусу.

Простой и вкусный салат с капустой и колбасой готов, приятного аппетита!

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Волкова Аня
Волкова Аня
Мoя 6лaгодapноcть тoмy, кто покaзал мнe этот чудo-caйт mekhosec.com/u7j8ty3 Пpocтo пpойдя прocтой опpoc пoлучилa почти пoлугодовyю зарплату)) Пoльзyйтесь, пока еще ecть вoзмoжноcть=)
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