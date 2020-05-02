Вкусное печенье без муки
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим рецептом в Instagram поделилась фуд-блогер Татьяна Нарута.
ПЕЧЕНЬЕ БЕЗ МУКИ
Ингредиенты
овсяные хлопья - 1 стакан,
яйца - 2 шт,
банан - 1 шт,
яблоко - 1 шт,
клюква - 100 гр,
семена кунжута - 50 гр,
тыквенные семечки - 50 гр,
курага - 100 гр,
корица - 1 ч. л.
Приготовление
В большой миске соединяем овсяные хлопья и яйца. Все хорошо перемешиваем и добавляем натертое на терке яблоко. Теперь добавляем в тесто натертый на терке или измельченный вилкой банан. Добавляем в тесто клюкву, кунжут, семена тыквы и корицу. Все перемешиваем и добавляем промытую и нарезанную кубиками курагу.
Вымешиваем тесто до однородного состояния, после чего формируем из него печенье и выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Печенье выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов. Примерное время выпекания около 25 минут.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока
"Вкусная сладость с шикарным ароматом! Но ценность теряется за счет того, что бананы, яблоки и клюква, которые можно и нужно употреблять в свежем виде, приготовлены. Нужно помнить, что бананы сгущают кровь и противопоказаны при варикозном расширении вен, наличии тромбов, заболеваниях сосудов. Углеводное блюдо. Не подходит для похудения".
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