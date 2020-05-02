Вкусное печенье без муки

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим рецептом в Instagram поделилась фуд-блогер Татьяна Нарута.

ПЕЧЕНЬЕ БЕЗ МУКИ

Ингредиенты

овсяные хлопья - 1 стакан,

яйца - 2 шт,

банан - 1 шт,

яблоко - 1 шт,

клюква - 100 гр,

семена кунжута - 50 гр,

тыквенные семечки - 50 гр,

курага - 100 гр,

корица - 1 ч. л.

Приготовление

В большой миске соединяем овсяные хлопья и яйца. Все хорошо перемешиваем и добавляем натертое на терке яблоко. Теперь добавляем в тесто натертый на терке или измельченный вилкой банан. Добавляем в тесто клюкву, кунжут, семена тыквы и корицу. Все перемешиваем и добавляем промытую и нарезанную кубиками курагу.

Вымешиваем тесто до однородного состояния, после чего формируем из него печенье и выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Печенье выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов. Примерное время выпекания около 25 минут.

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Рецепт комментирует врач-диетолог Ольга Набока

"Вкусная сладость с шикарным ароматом! Но ценность теряется за счет того, что бананы, яблоки и клюква, которые можно и нужно употреблять в свежем виде, приготовлены. Нужно помнить, что бананы сгущают кровь и противопоказаны при варикозном расширении вен, наличии тромбов, заболеваниях сосудов. Углеводное блюдо. Не подходит для похудения".

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

С интересными рецептами блюд из творога и комментариями диетологов к ним, вы можете ознакомиться здесь.