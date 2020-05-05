Вкусно на карантине: запеченные овощи с соусом от вегана
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим рецептом в Instagram поделился фуд-блогер, веган Михаил Vegan.
ЗАПЕЧЕННЫЕ ОВОЩИ С СОУСОМ
Ингредиенты
цветная капуста - 300гр,
спаржа/стручковая фасоль - 300 гр,⠀
брокколи - 300 гр,⠀
томаты - 300 гр,⠀
морковь - 1 шт,
лук - 1 шт,⠀
сладкий перец - 1 шт.
растительное масло - 6 ст.л.⠀
мука - 5 ст.л.⠀
гречневое немолоко - 900 мл,⠀
мускатный орех - 1ч.л.⠀
соль, перец - по вкусу⠀ ⠀
Приготовление
Наливаем в кастрюлю растительное масло и нагреваем его на среднем огне. Разогреваем растительное масло в кастрюле на среднем огне.⠀Просеиваем муку и добавляем к маслу, активно перемешивая. Обжариваем 3 минуты, все время перемешивая. Если мука начнет приставать к дну кастрюли — уменьшаем огонь. Добавляем немолоко и продолжаем перемешивать до загустения соуса.⠀
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Когда желаемая густота будет достигнута, снимаем с огня, солим и добавляем специи.⠀ Нарезаем овощи и выкладываем их в глубокую форму, можно добавить грибы.⠀Заливаем овощи соусом и отправляем в духовку на 35-50 минут запекаться.⠀Подаем блюдо со свежей зеленью.Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com
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