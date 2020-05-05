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Вкусно на карантине: запеченные овощи с соусом от вегана

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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим рецептом в Instagram поделился фуд-блогер, веган Михаил Vegan.

Вкусно на карантине: запеченные овощи с соусом от вегана

ЗАПЕЧЕННЫЕ ОВОЩИ С СОУСОМ

Ингредиенты

  • цветная капуста - 300гр,

  • спаржа/стручковая фасоль - 300 гр,⠀

  • брокколи - 300 гр,⠀

  • томаты - 300 гр,⠀

  • морковь - 1 шт,

  • лук - 1 шт,⠀

  • сладкий перец - 1 шт.

  • растительное масло - 6 ст.л.⠀

  • мука - 5 ст.л.⠀

  • гречневое немолоко - 900 мл,⠀

  • мускатный орех - 1ч.л.⠀

  • соль, перец - по вкусу⠀ ⠀

Приготовление

Наливаем в кастрюлю растительное масло и нагреваем его на среднем огне. Разогреваем растительное масло в кастрюле на среднем огне.⠀Просеиваем муку и добавляем к маслу, активно перемешивая. Обжариваем 3 минуты, все время перемешивая. Если мука начнет приставать к дну кастрюли — уменьшаем огонь. Добавляем немолоко и продолжаем перемешивать до загустения соуса.⠀

Когда желаемая густота будет достигнута, снимаем с огня, солим и добавляем специи.⠀ Нарезаем овощи и выкладываем их в глубокую форму, можно добавить грибы.⠀Заливаем овощи соусом и отправляем в духовку на 35-50 минут запекаться.⠀Подаем блюдо со свежей зеленью.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание продукты
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