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По традиции рецепт комментирует диетолог.

Вкуснейший японский чизкейк

Ингредиенты:

Сливочный сыр "Филадельфия" - 250 гр

Желтки - 6 шт.

Сахар - 150 гр.

Ванильный сахар - 16 гр.

Масло сливочное - 60 гр.

Молоко - 100 мл.

Сок лимона - 1 ст. л.

Цедра лимона - 2 ч. л.

Мука - 60 гр.

Крахмал кукурузный - 25 гр.

Соль - 1/4 ч.л.

Белки - 6 шт.

Лимонная кислота - 1/4 ч. л

Начнем с того, что соорудим водяную баню. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь. Когда вода закипит, ставим на кастрюлю сверху миску, причем таким образом, чтобы дно миски не касалось кипящей воды.

Кладем в миску сыр "Филадельфия" и помешивая топим его на водяной бане до тех пор, пока масса не растает окончательно.

Теперь берем 6 яиц. Отделяем белки от желтков. Не убирая миску с сыром с водяной бани, вводим в сыр желтки и продолжаем все тщательно перемешивать венчиком. Когда желтки соединятся с сырной массой, добавляем 75 гр. сахара, ванилин и все перемешиваем до однородного состояния.

Теперь берем 100 мл. молока, немного нагреваем его. Это можно сделать на плите или в микроволновке. Добавляем в молоко сливочное масло. Все перемешиваем, чтобы масло соединилось с молоком и вливаем эту смесь в сырную массу, которая стоит у нас на водяной бане.

Добавляем щепотку соли, лимонную цедру, сок лимона, все еще раз перемешиваем и снимаем миску с водяной бани.

Муку смешиваем с кукурузным крахмалом. Просеиваем эту смесь через сито, после чего осторожно вводим в сырную массу. Все как следует взбиваем, чтобы не было комочков.

Теперь взбиваем яичные белки, когда появится пена, добавляем лимонную кислоту. Затем не прекращая взбивать, добавляем 75 гр. сахара и доводим белки до состояния устойчивых пиков.

Осторожно вводим взбитые белки в сырную основу. Все осторожно перемешиваем.

Выкладываем тесто в форму для запекания. Ставим эту форму на противень, а в сам противень наливаем воду примерно на 2 см. в высоту.

Выпекаем чизкейк около 30 минут при температуре не выше 160 градусов. Если духовка будет слишком разогрета, чизкейк потрескается. Когда блюдо подрумянится, выключаем духовку, но не вынимаем форму. Температура должна опускаться постепенно, поэтому мы оставляем чизкейк в духовке до полного остывания.

Через час вынимаем чизкейк из формы, украшаем ягодами, фруктами или джемом и подаем к столу.

Комментарий диетолога

Врач-диетолог Сергей Антонюк:

"Сахар - это плохо. Это самый вредный продукт, который только можно было придумать. Сахар - это поражение сосудов, развитие сахарного диабета, онкология, ожирение и т.д.

Молоко - это хорошо, если это натуральное молоко, ничего плохого в нем нет. Что касается крахмала - это плохо. Крахмал - это глюкоза и вода. Если нам нужно набрать вес или нужна энергия - крахмал допускается, но при малоподвижном образе жизни, этот продукт нашему организму не нужен. Также крахмала стоит избегать диабетикам и людям у которых есть проблемы с поджелудочной железой.

Мука допускается, но в разумных пределах. Я бы посоветовал заменить пшеничную муку цельнозерновой. В ней больше клетчатки и от нее будет меньше вреда. Как ни парадоксально, но белая первосортная пшеничная мука - это плохо. Это вкусно, но вредно.

Сыр "Филадельфия" - это хорошо, это отличный источник белка, но я бы посоветовал обращать внимание на жирность продукта".

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