Вкуснейший салат "Анастасия" с корейской морковкой и курицей

Если привычные салаты надоели, то у нас есть приятный сюрприз! Это восхитительный мясной салат с корейской морковью под романтическим названием "Анастасия".

Такое блюдо приятно удивляет своим вкусом, ведь необычный состав ингредиентов делает салат ни на что не похожим.

Отварная куриная грудка и ветчина в "Анастасии" идеально сочетаются с морковью по-корейски и пекинской капустой. Отчасти, это отечественная адаптация одного из популярнейших салатов восточной кухни с капустой, курицей и орехами. В нашем варианте это грецкие орехи, но их можно заменить арахисом.

Салат "Анастасия" с корейской морковкой и арахисом

В классическом варианте закуски в качестве соуса используется майонез, но кулинары также часто заменяют его растительным маслом (подсолнечным или оливковым). Салат без майонеза также выходит сказочным, но с другими вкусовыми акцентами.

Кроме прочего, в салате используются яйца, но их не нужно варить – по рецепту в блюдо идет порезанный соломкой омлетный блинчик.

Детальный рецепт такой необычной закуски доступен по ссылке: Салат "Анастасия" с корейской морковкой.

Салат "Анастасия" с корейской морковкой и грецкими орехами

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