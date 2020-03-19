Вкуснейший рецепт постного борща с Полесья

Предлагаем еще один вкусный рецепт в копилку постящимся. Этот рецепт заслуживает внимания еще и потому что он редкий.

Известный кулинарный эксперт Украины Евгений Клопотенко нашел его в одной деревне в Полесье. Вот что он рассказывает на своей странице в инстаграмм:

"А знаете ли вы, что в далекие времена все украинцы были практически вегетарианцами, потому как мяса было достаточно мало и домашних свиней кололи только по праздникам несколько раз в год? Потому все блюда были постными, разве что изредка приправлялись смальцем или салом с чесноком.

Этот вариант борща я нашел в одной деревне Полесья, где со мной им поделился один старик. И знаете, этот рецепт борща заслуживает внимания. Он получается очень насыщенным по вкусу и цвету, а пахнет так аппетитно, что просто невозможно устоять. Так что этот борщ, как и другие постные рецепты, непременно придется вам по вкусу.

РЕЦЕПТ

Ингредиенты:

• Свекла - 2 шт.

• Лук репчатый - 1 шт.

• Картофель - 3-4 шт.

• Болгарский перец - ½ шт.

• Морковь -½ шт.

• Квашеная капуста - 200 г (с рассолом)

• Томатная паста - 2 ст. л.

• Мед - 1-2 ст. л.

• Соль и перец - по вкусу

1. Приготовьте бульон на свекле. Но на самом деле это просто отвар из свеклы. Для этого нужно почистить свеклу (1 шт.), разрезать ее пополам, залить ее водой и варить 40 минут до готовности. Добавьте в отвар ½ луковицы и продолжайте готовить дальше.

2. Картофель (3-4 шт.) нарежьте мелким кубиком и отправьте к свекольному бульону.

3. Половину моркови нарежьте соломкой и добавьте в кастрюлю к бульону. Пусть все продолжает вариться.

4. Приготовьте зажарку. Для этого болгарский перец (½ шт.) и вторую половину луковицы нарежьте кубиком и припустите на сковороде с небольшим количеством растительного масла до мягкости в течение 3-5 минут. Добавьте томатную пасту (2 ст. л.) и протушите еще 2-3 минуты.

5. Теперь достаньте из бульона свеклу, дайте ей немного остыть и нарежьте произвольными кусочками. Она очень горячая, потому нарезайте очень аккуратно, чтобы не обжечься. Верните нарезанную свеклу в бульон и туда же отправьте зажарку.

6. Если все овощи готовы, то добавьте в борщ квашеную капусту с рассолом (200 г). Проварите 3 минуты и пробуйте. Теперь пришло время довести вкус солью, перцем и медом (1-2 ст. л.).

7. Готовый борщ можно оставить на 20 минут, чтобы он настоялся и насытился ароматами. А можно отправить в духовку с температурой 180 градусов, чтобы он протомился в течение 15-20 минут. Подавать можно сразу же горячим. Хотя идеального вкуса он наберет только на следующий день! Народная мудрость.

Готовить - это просто!

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