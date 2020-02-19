Вкуснейший праздничный салат "Бунито" с курицей и морковью

Пикантный, оригинальный и сытный мясной салат "Бунито" как нельзя лучше подходит для праздничного стола.

Это очень простое блюдо из нежного куриного филе, яиц, сыра и моркови.

Именно благодаря необычному ингредиенту – корейской морковке, салат получается сказочно вкусным и запоминающимся.

Если вы решились на кулинарный эксперимент, то запасайтесь двойной порцией продуктов, ведь "Бунито" разметут со стола первым, и гости обязательно попросят добавки.

Как приготовить такую закуску, смотрите в видеорецепте от FoodOboz по ссылке: Салат "Бунито".

Салат "Бунито"

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