Вкуснейший пасхальный кулич на сметане

OBOZREVATEL начинает публикацию подборки интересных рецептов пасхальных куличей.
Каждый день мы будем представлять вашему вниманию новые варианты приготовления традиционной выпечки к праздничном столу.
Пасхальный кулич на сметане
Ингредиенты:
мука - 600 гр.
сметана - 150 мл.
молоко - 150 мл.
сливочное масло - 80 гр,
желток - 3 шт.
сахар - 180 гр.
сухие дрожжи - 7 гр.
ванильный сахар - 1 пакетик
соль - 1/2 ч.л.
сухофрукты, цукаты - 200 гр
Муку просеиваем через сито. Добавляем сухие быстродействующие дрожжи и соль. Все перемешиваем и пока отставляем миску с сухими ингредиентами в сторону.
Теперь берем яйца и отделяем белки от желтков. Нам понадобятся только желтки, поэтому белки можно убрать в холодильник. Добавляем к желткам ванильный и обычный сахар. Тщательно перетираем желтки с сахаром. Добавляем к желткам сметану, молоко и снова все перемешиваем.
Теперь в муку вливаем подготовленную яично-молочную массу и замешиваем тесто. Сливочное масло топим до жидкого состояния и вливаем в тесто. Вымешиваем тесто руками не менее 8 минут, после чего накрываем миску пищевой пленкой и убираем в теплое место на один час.
Через час слегка обминаем тесто, добавляем сухофрукты и цукаты. Все хорошо перемешиваем. Снова накрываем миску с тестом пищевой пленкой и убираем в теплое место еще на один час.
Спустя час тесто еще раз обминаем и выкладываем в формы, предварительно застеленные пергаментом. Формы заполняем тестом только на 1/3. Тесто в формах накрываем пищевой пленкой и оставляем на расстойку еще на 35-45 минут.
Отправляем наши формы в духовку, разогретую до 180 градусов. Время выпекания будет зависеть от мощности вашей духовки и высоты формы. Куличи весом 150-200 грамм будут выпекаться в среднем 25-30 минут, а куличи весом 400-500 грамм - 50-55 минут.
Когда выпечка остынет, вынимаем ее из формы, убираем пергаментную бумагу. Поливаем куличи глазурью и щедро посыпаем кондитерской присыпкой.
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