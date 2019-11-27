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Вкуснейший наваристый капустняк по-запорожски: рецепт с видео

31.2т
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Сытный густой суп из капусты на мясном бульоне – капустняк – это традиционное блюдо украинской кухни.

В зависимости от региона, способы приготовления этого первого блюда несколько отличаются.

При этом самым вкусным по праву считается запорожский капустняк, его готовят с двумя видами мяса, а также со свежей и квашеной капустой.

Пошаговый видеорецепт такого супа от FoodOboz читайте по ссылке: Капустняк по-запорожски.

Капустняк по-запорожски

Капустняк по-запорожски

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