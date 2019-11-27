Вкуснейший наваристый капустняк по-запорожски: рецепт с видео

Сытный густой суп из капусты на мясном бульоне – капустняк – это традиционное блюдо украинской кухни.
В зависимости от региона, способы приготовления этого первого блюда несколько отличаются.
При этом самым вкусным по праву считается запорожский капустняк, его готовят с двумя видами мяса, а также со свежей и квашеной капустой.
Пошаговый видеорецепт такого супа от FoodOboz читайте по ссылке: Капустняк по-запорожски.
Капустняк по-запорожски
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