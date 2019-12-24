Вкуснейшие салаты с ананасом – лучшие рецепты на Новый год

Для праздничного меню как нельзя лучше подойдут пикантные салаты с ананасами.
Ананасы идеально сочетаются с курицей, грибами ветчиной и морепродуктами.
FoodOboz предлагает подборку сказочно вкусных оригинальных салатов для новогоднего стола на любой вкус.
С ананасом и копченой курицей
Отличное блюдо из копченых куриных окорочков, кукурузы, сыра и ананасов, которое подается особым образом. Секрет приготовления такого салата читайте тут: Салат с ананасом и копченой курицей.
Салат с ананасом и копченой курицей
С креветками и ананасами
Очень простое блюдо с морепродуктами, ананасом и сыром. Готовый салатик просто тает во рту, а его аппетитный вид порадует любого гурмана!
Рецепт ищите по ссылке: Салат креветками и ананасами.
Салат креветками и ананасами
С ананасами и грибами
Отличный вариант салата с шампиньонами и куриным филе, особый вкус которому придает консервированный ананас. Ингредиенты укладываются на широкое блюдо слоями, и салату дается несколько часов, чтобы вкусы всех продуктов соединились воедино. Как его приготовить, смотрите здесь: Салат с ананасами и грибами.
Салат с ананасами и грибами
С ананасами и ветчиной
Очень вкусный пикантный салат с чесночной заправкой и минимум ингредиентов. Когда нет времени готовить что-то сложное, это блюдо просто находка! Его рецепт ищите по ссылке: Салат с ананасами и ветчиной.
Салат с ананасами и ветчиной
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