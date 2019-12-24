Вкуснейшие салаты с ананасом – лучшие рецепты на Новый год

Для праздничного меню как нельзя лучше подойдут пикантные салаты с ананасами.

Ананасы идеально сочетаются с курицей, грибами ветчиной и морепродуктами.

FoodOboz предлагает подборку сказочно вкусных оригинальных салатов для новогоднего стола на любой вкус.

С ананасом и копченой курицей

Отличное блюдо из копченых куриных окорочков, кукурузы, сыра и ананасов, которое подается особым образом. Секрет приготовления такого салата читайте тут: Салат с ананасом и копченой курицей.

Салат с ананасом и копченой курицей

С креветками и ананасами

Очень простое блюдо с морепродуктами, ананасом и сыром. Готовый салатик просто тает во рту, а его аппетитный вид порадует любого гурмана!

Рецепт ищите по ссылке: Салат креветками и ананасами.

Салат креветками и ананасами

С ананасами и грибами

Отличный вариант салата с шампиньонами и куриным филе, особый вкус которому придает консервированный ананас. Ингредиенты укладываются на широкое блюдо слоями, и салату дается несколько часов, чтобы вкусы всех продуктов соединились воедино. Как его приготовить, смотрите здесь: Салат с ананасами и грибами.

Салат с ананасами и грибами

С ананасами и ветчиной

Очень вкусный пикантный салат с чесночной заправкой и минимум ингредиентов. Когда нет времени готовить что-то сложное, это блюдо просто находка! Его рецепт ищите по ссылке: Салат с ананасами и ветчиной.

Салат с ананасами и ветчиной

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