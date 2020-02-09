Вкуснейшие салаты без майонеза: 5 лучших рецептов

Чтобы приготовить вкусный и аппетитный салат вовсе не обязательно заправлять его майонезом.

FoodOboz нашел топ-5 рецептов чудесных салатов на любой вкус, в которых не используется майонез.

Салат с языком

Помидоры, перепелиные яйца, зелень и отварной язык создают неповторимое сочетание вкусов и ароматов, которые усиливаются благодаря пряной заправке на основе оливкового масла.

Рецепт такой закуски доступен по ссылке: Салат с языком без майонеза.

Салат с языком без майонеза

Греческий салат

Овощной Греческий салат с оливками и фетой известен всем. Эта закуска средиземноморской кухни идеально вписывается в любое меню и готовится за считанные минуты.

Благодаря простоте приготовления и пользе для здоровья салат "Греческий" по праву считается одним из самых популярных в мире. Его точный рецепт вы найдете тут: Салат греческий классический.

Салат греческий классический

Салат из крабовых палочек

Очень вкусный и необычный салат с крабовыми палочками, овощами и оливками обязательно станет хитом на любом праздничном столе. Вместо майонеза в нем используется особая заправка, приготовить которую не составит труда. Детальный рецепт блюда находится по ссылке: Салат из крабовых палочек без майонеза.

Салат из крабовых палочек без майонеза

Салат с кукурузой

Овощной салат с кукурузой и зеленью, заправленный йогуртом – чудесный способ перекусить, а также прекрасное блюдо на праздник. Как приготовить этот витаминный, сочный и очень вкусный салат, читайте тут: Салат с кукурузой без майонеза.

Салат с кукурузой без майонеза

Салат с морепродуктами

В состав салата входят мидии, зелень, свежие овощи и вкуснейшая заливка. Салат получается ароматным, ярким, фантастически вкусным и полезным для здоровья. Его рецепт доступен по ссылке: Салат с морепродуктами без майонеза.

Салат с морепродуктами без майонеза

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