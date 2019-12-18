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Вкуснейшие оладьи на ряженке: лучший рецепт с фото

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Пышные и румяные оладьи – традиционное блюдо украинской кухни, которое за многие века не утратило популярность.

Это не удивительно, ведь вкусные оладушки любят и взрослые и дети. Да и приготовить их достаточно просто, главное следовать проверенному рецепту и использовать качественные кефир, кисляк или ряженку.

Стоит отметить, что особенно вкусными оладьи получаются на густой ряженке, их мы и предлагаем попробовать.

Такие оладьи – идеальный десерт на скорую руку.

Детальный рецепт оладий на ряженке читайте по этой ссылке.

Оладьи на ряженке

Оладьи на ряженке

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