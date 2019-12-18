Вкуснейшие оладьи на ряженке: лучший рецепт с фото

Пышные и румяные оладьи – традиционное блюдо украинской кухни, которое за многие века не утратило популярность.
Это не удивительно, ведь вкусные оладушки любят и взрослые и дети. Да и приготовить их достаточно просто, главное следовать проверенному рецепту и использовать качественные кефир, кисляк или ряженку.
Стоит отметить, что особенно вкусными оладьи получаются на густой ряженке, их мы и предлагаем попробовать.
Такие оладьи – идеальный десерт на скорую руку.
Детальный рецепт оладий на ряженке читайте по этой ссылке.
Оладьи на ряженке
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