Вкуснее, чем в ресторане: как приготовить идеальный бургер

Самостоятельное приготовить самый вкусный бургер с сочной котлетой, овощами и в хрустящей булочке очень просто. Главное следовать нескольким нехитрым правилам, о которых мы расскажем.

Мясо

Самое главное – правильный фарш - классический бургер готовится с говяжьей котлетой, в которой есть только мясо, соль и немого молотого черного перца. Секрет состоит в том, чтобы не пережарить котлету, тогда она останется сочной и нежной.

Овощи и зелень

Для бургера достаточно одной дольки помидора, нескольких колец репчатого лука и листа салата. Но изюминкой станет добавление ломтика соленого огурца и вашей любимой зелени.

Соус

В классической варианте бургер готовится с густым майонезом. Американцы, например, выбирают Heinz. Но это всегда дело личного вкуса, главное, чтобы соус был густым. Также в бургер можно добавить кетчуп и горчицу.

Сыр

О том, какие сорта сыра лучше подходят для бургера, споры не утихают десятилетиями. Классическим вариантом считается один или два ломтика Чеддера. Но гурманы также ценят и сыр с голубой плесенью и копченый сыр. У каждого рецепта есть свои плюсы, и нужно попробовать их все.

Булочка

"Золотой стандарт" - это булочка из белой муки, посыпанная кунжутом.

Детальный рецепт котлеты для бургера читайте по ссылке.

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