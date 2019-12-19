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Вкус детства: простой рецепт любимого торта "Муравейник"

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Очень легкий в приготовлении торт существует! Это всем известный Муравейник.

Разные вариации такого чудесного десерта известны во всем мире. Так, в Австрии похожий торт называется "штраубен", в Словении — "фланцати", в финской кухне — "типпалейпя".

В Индии аналогичный десерт известен под названием "джалеби", он имеет более густую и тягучую консистенцию и посыпается сахаром. А в Иране популярен как "зульбия".

Но мы не будет углубляться в особенности их приготовления, ведь нас интересует любимый с детства традиционный песочный "Муравейник" с вареным сгущенным молоком.

Как его приготовить, читайте в детальном рецепте от FoodOboz по ссылке: Торт "Муравейник".

Торт "Муравейник"

Торт "Муравейник"

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