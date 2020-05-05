Витаминный завтрак от диетолога за 10 минут

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом быстрого бюджетного завтрака в соцсети Facebook поделилась диетолог-консультант Алена Юдина.

ВЕСЕННИЙ САЛАТ

Ингредиенты

редис - 300 гр,

огурец - 100 гр,

яйцо куриное отварное - 3 шт,

зелень укропа или петрушки (или ассорти) - 1 маленький пучок,

лук зелёный - по вкусу,

йогурт натуральный - 100 мл,

горчица острая - 1 ч.л. без верха,

горчица дижонская - 1 ч.л. без верха,

соевый соус - 1 ч.л,

соль - по вкусу.

Приготовление

Ранняя редиска может содержать много нитратов. Поэтому сначала обрежьте её верхнюю и нижнюю часть, а потом замочите редиску в воде, и поменяйте воду хотя бы один раз - и 200-300 мг нитратов как не бывало.

Нарежьте редис, огурец и вареное яйцо кружочками или произвольно по желанию. Зелень укропа, петрушки и лука моем и мелко нарезаем. В отдельной посуде соедините йогурт, два вида горчицы (можно взять только острую) и соевый соус. Хорошо перемешайте и слегка присолите. Полученным соусом заправьте салат и перемешайте.

Добавьте к такому салату бутерброд из цельнозернового хлеба и сычужного (белого) сыра и вкусный, полезный завтрак за 10 минут готов.

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