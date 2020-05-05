Витаминный завтрак от диетолога за 10 минут

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Рецептом быстрого бюджетного завтрака в соцсети Facebook поделилась диетолог-консультант Алена Юдина.
ВЕСЕННИЙ САЛАТ
Ингредиенты
редис - 300 гр,
огурец - 100 гр,
яйцо куриное отварное - 3 шт,
зелень укропа или петрушки (или ассорти) - 1 маленький пучок,
лук зелёный - по вкусу,
йогурт натуральный - 100 мл,
горчица острая - 1 ч.л. без верха,
горчица дижонская - 1 ч.л. без верха,
соевый соус - 1 ч.л,
соль - по вкусу.
Приготовление
Ранняя редиска может содержать много нитратов. Поэтому сначала обрежьте её верхнюю и нижнюю часть, а потом замочите редиску в воде, и поменяйте воду хотя бы один раз - и 200-300 мг нитратов как не бывало.
Нарежьте редис, огурец и вареное яйцо кружочками или произвольно по желанию. Зелень укропа, петрушки и лука моем и мелко нарезаем. В отдельной посуде соедините йогурт, два вида горчицы (можно взять только острую) и соевый соус. Хорошо перемешайте и слегка присолите. Полученным соусом заправьте салат и перемешайте.
Добавьте к такому салату бутерброд из цельнозернового хлеба и сычужного (белого) сыра и вкусный, полезный завтрак за 10 минут готов.
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