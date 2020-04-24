Витаминный салат от диетолога
OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим фирменным рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Алена Юдина.
ВИТАМИННЫЙ САЛАТ
Ингредиенты
листья салата - 100 гр,
апельсин - 1 шт,
репчатый лук - 0,5 шт,
авокадо - 1 шт,
орехи - 20 гр,
масло растительное - 1 ст. л,
бальзамик - 1 ст. л,
мед - 30 гр.
Способ приготовления
Апельсин моем, чистим и разбираем на дольки. Затем нарезаем эти дольки ломтиками. Авокадо моем, чистим, удаляем косточку. Мякоть авокадо нарезаем дольками.
В большой миске смешиваем порванные руками или нарезанные листья салата, кусочки авокадо, нарезанный тонкими полукольцами репчатый лук и нарезанный апельсин.
Теперь приготовим заправку для салата. В отдельной емкости смешиваем растительное масло, мед и бальзамик. Хорошо перемешиваем заправку вилкой или венчиком. Поливаем салат заправкой посыпаем орехами. Также салат можно украсить семенами.
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