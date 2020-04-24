Витаминный салат от диетолога

Елена Коваленко Диеты 08:30, 24.04.2020 Обновлено: 09:30, 24.04.2020

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Алена Юдина.

ВИТАМИННЫЙ САЛАТ

Ингредиенты

  • листья салата - 100 гр,

  • апельсин - 1 шт,

  • репчатый лук - 0,5 шт,

  • авокадо - 1 шт,

  • орехи - 20 гр,

  • масло растительное - 1 ст. л,

  • бальзамик - 1 ст. л,

  • мед - 30 гр.

Способ приготовления

Апельсин моем, чистим и разбираем на дольки. Затем нарезаем эти дольки ломтиками. Авокадо моем, чистим, удаляем косточку. Мякоть авокадо нарезаем дольками.

В большой миске смешиваем порванные руками или нарезанные листья салата, кусочки авокадо, нарезанный тонкими полукольцами репчатый лук и нарезанный апельсин.

Теперь приготовим заправку для салата. В отдельной емкости смешиваем растительное масло, мед и бальзамик. Хорошо перемешиваем заправку вилкой или венчиком. Поливаем салат заправкой посыпаем орехами. Также салат можно украсить семенами.

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

С интересными рецептами блюд из творога и комментариями диетологов к ним, вы можете ознакомиться здесь.

Комментировать
FoodOboz Диеты

Смотрите также

Простота хуже воровства: найден человек, который лишил страну средств защиты, а бюджет – миллионов

Вакцина от COVID-19 может быть бесполезной, коронавирус умрет сам – врач

Молчание царька, или Предпоследние дни Помпеи

В Одессе произошло землетрясение

Прокурора Днепропетровской области поймали на крупной взятке