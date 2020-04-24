Витаминный салат от диетолога

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Своим фирменным рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Алена Юдина.

ВИТАМИННЫЙ САЛАТ

Ингредиенты

листья салата - 100 гр,

апельсин - 1 шт,

репчатый лук - 0,5 шт,

авокадо - 1 шт,

орехи - 20 гр,

масло растительное - 1 ст. л,

бальзамик - 1 ст. л,

мед - 30 гр.

Способ приготовления

Апельсин моем, чистим и разбираем на дольки. Затем нарезаем эти дольки ломтиками. Авокадо моем, чистим, удаляем косточку. Мякоть авокадо нарезаем дольками.

В большой миске смешиваем порванные руками или нарезанные листья салата, кусочки авокадо, нарезанный тонкими полукольцами репчатый лук и нарезанный апельсин.

Теперь приготовим заправку для салата. В отдельной емкости смешиваем растительное масло, мед и бальзамик. Хорошо перемешиваем заправку вилкой или венчиком. Поливаем салат заправкой посыпаем орехами. Также салат можно украсить семенами.

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