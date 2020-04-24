Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Диеты

Витаминный салат от диетолога

1.9т
Читать материал на украинском

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Алена Юдина.

Витаминный салат от диетолога

ВИТАМИННЫЙ САЛАТ

Ингредиенты

  • листья салата - 100 гр,

  • апельсин - 1 шт,

  • репчатый лук - 0,5 шт,

  • авокадо - 1 шт,

  • орехи - 20 гр,

  • масло растительное - 1 ст. л,

  • бальзамик - 1 ст. л,

  • мед - 30 гр.

Способ приготовления

Апельсин моем, чистим и разбираем на дольки. Затем нарезаем эти дольки ломтиками. Авокадо моем, чистим, удаляем косточку. Мякоть авокадо нарезаем дольками.

В большой миске смешиваем порванные руками или нарезанные листья салата, кусочки авокадо, нарезанный тонкими полукольцами репчатый лук и нарезанный апельсин.

Теперь приготовим заправку для салата. В отдельной емкости смешиваем растительное масло, мед и бальзамик. Хорошо перемешиваем заправку вилкой или венчиком. Поливаем салат заправкой посыпаем орехами. Также салат можно украсить семенами.

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

С интересными рецептами блюд из творога и комментариями диетологов к ним, вы можете ознакомиться здесь.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Питание" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Диеты и фитнес Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz Диеты