Витаминная запеканка от диетолога

Елена Коваленко FoodOboz 09:00, 27.04.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Лора Филиппова.

КУРИНАЯ ЗАПЕКАНКА С БРОККОЛИ И ТЫКВОЙ

Ингредиенты

  • филе куриное - 300 гр,

  • брокколи - 200 гр,

  • тыква - 200 гр,

  • яйца -2 шт,

  • молоко - 100 мл.

  • соль - по вкусу,

  • черный молотый перец - по вкусу,

  • кукурузный крахмал - 1 ст. л,

  • твердый сыр - по вкусу.

Приготовление

Филе промываем и перемалываем блендером. Овощи чистим, опускаем в кипящую воду на 2-3 минуты, после чего также отправляем их в блендер.

Добавляем в блендер яйца и молоко (совсем немного, для консистенции пюре). Все измельчаем до однородного состояния. Соединяем измельченные овощи с фаршем, солим, перчим, добавляем крахмал.

Выкладываем массу в форму для запекания, лучше на пергамент, посыпаем тертым сыром. Запекаем при температуре 180 градусов примерно 40-45.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL как правильно отказаться от употребления сахара. С рекомендациями эксперта можно ознакомиться здесь.

С одним из фуд-трендов этого года вы можете ознакомиться здесь.

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